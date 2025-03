Juventusnews24.com - Causio “scagiona” Thiago Motta: «Non gli getterei addosso la croce. Se ti mancano quei due giocatori e quegli altri non si sono rivelati all’altezza…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, ex ala della Juve, ha voluto “proteggere”, finito nel mirino della critica dopo il pesantissimo K.O. casalingo contro l’AtalantaFranconon ne vuole sapere di criticare. Nemmeno dopo lo 0-4 che la Juve ha subito contro l’Atalanta in casa. Ecco le sue parole pronunciate a TUTTOmercatoWEB.PAROLE – «La maglia della Juventus non è pesante solo per i, ma anche per l’allenatore. Purtroppo spesso è andata male con le cinque sostituzioni, che ti permettono di provare a cambiare le partite, nel bene o nel male. Però non glila, nessuno è perfetto: se poi tianche due dei difensori su cui facevi affidamento dall’inizio e i due acquisti più cari non siall’altezza. Qualcosa, già così, ti manca.