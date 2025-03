Catechisti identità e mistero | parola a monsignor Tommaso Stenico

Leggi su Ilfaroonline.it

10 marzo 2025- Abbiamo incontrato, autore di numerose opere, in occasione della pubblicazione del suo ultimo volume che ha per titolo:e ministero.e, ancora un’opera importante?Sono tornato al mio primo amore, la mia passione teologica e pastorale: la vocazione, l’, il ministero e la formazione dei. Ho dedicato tutta la mia vita a questo settore della teologia pastorale spendendo ogni energia per formaredegni di questo antico ministero. C’è un’occasione speciale che l’ha sollecitata a questa nuova fatica?Premetto che per me parlare e scrivere di catechesi e dinon è una fatica, ma una vera passione. In verità l’occasione c’è. Infatti nei giorni 26-28 settembre prossimi si celebrerà a Roma il Giubileo deidi tutto il mondo.