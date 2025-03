Liberoquotidiano.it - Catania, si barrica in casa con due cani lupo e ferisce due agenti: arrestato

La Polizia di Stato haa Adrano, nel Catanese, un 48enne pluripregiudicato per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. Nella notte tra l'8 e il 9 marzo i poliziotti del Commissariato di Adrano sono intervenuti presso l'abitazione del 48enne, che, in stato di agitazione, stava lanciando dal balcone dioggetti di vario tipo, creando pericolo per i passanti. L'intervento deglinon è bastato per fermare l'uomo, che,to ininsieme a duedi razzacecoslovacco, ha continuato a lanciare tutto ciò che gli capitava a portata di mano, tra cui dischi da palestra in ghisa, palle da biliardo, piatti, sedie, vasi in terracotta e mobili, motivando il suo comportamento per ragioni legate a vicende familiari non meglio precisate.