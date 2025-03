Thesocialpost.it - Catania, incidente in autostrada: morta la 24enne Josephine Leotta, era una volontaria della Protezione Civile

Un tragicosi è verificato lungo l’-Siracusa, nei pressi del km 3,500statale 114, in territorio catanese. La collisione, che ha coinvolto tre automobili e due mezzi pesanti, ha reso necessaria la chiusuracarreggiata al traffico. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile.A perdere la vita è stata, una giovane di 24 anni originaria di Belpasso, nel Catanese.attiva nel gruppo diaveva dedicato il suo tempo al serviziocomunità, continuando un percorso di impegnoiniziato negli anni da scout.Il dolore per la sua scomparsa ha scosso profondamente la sua città e la comunità dei volontari, che si sono stretti attorno alla famiglia.