Sport.quotidiano.net - Casumaro fermato dal Consandolo. Il derby è uno scambio alla pari

0 : Saccenti, Pansini, Vinci, Farina, Sarto, D’Elia, Correggiari (31’st Guernelli), Barbieri, Daniel (45’st Pencarelli), Chinappi, Govoni. A disp: Pancaldi, Bellodi, Amadelli, Hidry. All. Rambaldi.: Guidi, Ambrosecchia, Hassan, Bozzato, Liri, Trentini, Nito (41’st Frighi), Cataldo, Gentili, Colino (37’st Colombani), Giberti. A disp: Lesi, Faggioli, Frighi, Rossi, Chabouni, Colombani, Farsi, Kalogeroupolos. All. Dirani. Arbitro: Alexandru Sfrischi di Piacenza. Note: ammoniti Gentili e Guernelli. Dopo una risalita davvero ardita ed entusiasmante, grazie alle vittorie in campionato e nei recuperi, ilè statosul campo amico dal, arrivato al "Merighi" affamato di punti dopo una serie di cinque sconfitte consecutive. Entrambe erano rimaneggiate, in particolare pesante l’assenza nella squadra di casa di capitan Benini, leader difensivo e micidiale sui calci piazzati.