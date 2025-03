Lanazione.it - Castiglion Fibocchi primo comune della provincia di Arezzo ad entrare nell’archivio digitalizzato

, 10 marzo 2025 – Ildisegna un importante primato locale, diventando ila subufficialmente in “ANSC” Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile. Domani, martedì 11 Marzo, dopo 159 anni, l'Ufficiale dello Stato Civile chiuderà con verbale, per l'ultima volta, i registri cartacei. Dal giorno successivo gli atti saranno redatti e conservati solo in formato digitale abbandonando i registri cartacei. Con l’ingresso nell’ANSC gli atti di Cittadinanza, Nascita, atti di Matrimonio, Unione Civile, Morte e altri, saranno digitalizzati e centralizzati, accessibili agli Ufficiali di Stato Civile in modo sicuro, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. "Questo sistema avanzato, supportato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento per la Trasformazione DigitalePresidenza del Consiglio dei Ministri, ottimizza i tempi di gestione e riduce i margini di errore, offrendo un servizio più efficiente e affidabile alla comunità".