Calcionews24.com - Cassano sentenzia: «La Sampdoria così è un disastro, non c’entra nulla con la B! Ecco quando tornerò allo stadio»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Antonio, ex calciatore della, sulla difficile stagione del club blucerchiato. Tutti i dettagli in merito al futuro Antonioha parlato a Il Secolo XIX della difficile stagione dellain Serie B.FUORI POSTO IN SERIE B – «Lanon deve stare lì sotto, nonniente .