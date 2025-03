Lettera43.it - Caso Paragon, Renzi: «Se venisse fuori la verità verrebbe giù il governo»

Dopo oltre due mesi da quando è emerso sulla stampa, ilresta senza risposte, mentre le opposizioni continuano a chiedere chiarimenti alla maggioranza su un eventuale coinvolgimento delle agenzie governative. Il leader di Italia Viva, Matteo, è tornato sulla vicenda criticando la gestione istituzionale dello scandalo legato allo spyware Graphite. Il software, ufficialmente destinato alle agenzie governative per attività di sorveglianza e sicurezza nazionale, sarebbe stato utilizzato per spiare giornalisti e attivisti, ma ad oggi non si sa ancora da chi e perché. «Giorgia cerca disperatamente di tenere bassa la questione istituzionale: sulla gestione istituzionale delle vicende legate allo spionaggio, daagli accessi abusivi, selagiù il», ha scrittonella sua Enews.