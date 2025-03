361magazine.com - Caso Ginnastica, Maccarani a processo: tutto da rifare

Rimane l’archiviazione per l’assistente Olga TishinadanelFarfalle. Emanuela, allenatrice e dt della Nazionale di Ritmica, andrà a, a deciderlo il GIP del Tribunale di Monza.Quest’ultimo ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dall’Ufficio del Pubblico Ministero in relazione alla posizione di Olga Tishina e ha ordinato la formulazione dell’imputazione per maltrattamenti per Emanuela, rispettivamente assistente e direttrice tecnica del gruppo che si allena a Desio.A renderlo noto il presidente del Tribunale di Monza Maria Gabriella Mariconda. In precedenza, per entrambe, la Procura aveva chiesto l’archiviazione dalle accuse per entrambe.Ildelle presunte molestie nacque nel 2022 dopo le denunce delle ex ginnaste Nina Corradini ed Anna Basta.