Ilgiorno.it - Caso Farfalle, si riapre tutto: l’allenatrice Emanuela Maccarani andrà a processo per maltrattamenti

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 10 marzo 2025 - Sarà processata perla direttrice tecnica dell'Accademia internazionale di Desio delle. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella ha disposto l'imputazione coatta per l'allenatrice delle atlete della ginnastica ritmica per cui invece la Procura di Monza aveva chiesto l'archiviazione. La giudice ha invece confermato l'archiviazione per l'assistente della, Olga Tischina. A opporsi all'archiviazione del fascicolo penale perera stata l’ex atleta Anna Basta, che aveva chiesto perlomeno un supplemento di indagine per essere sentita insieme alla psicologa che la segue. Le pm monzesi Manuela Massenz e Cinzia Citterio avevano ritenuto non sussistere "l'abitualità" necessaria per il reato di