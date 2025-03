Quotidiano.net - Casa più sicura in un attimo con il sistema di allarme Tapo T30, in promozione per poche ore

Leggi su Quotidiano.net

Il kit T30 diè undismart senza fili, progettato per garantire sicurezza e controllo in tempo reale grazie ai sensori di movimento e ai sensori per finestre. Perfetto per monitorare la, l’ufficio o altri ambienti, si integra facilmente con altri dispositivi smart del marchio, permettendo una gestione avanzata della sicurezza domestica. Ora si trova su Amazon a 49,99€, con uno sconto del 9%, rappresenta una soluzione efficace e conveniente per proteggere la tua abitazione con tecnologia intelligente. Compra ora il kit di Amazon Compra adesso il kit T30 di: acquistalo adesso su Amazon Il kit T30 diinclude un sensore di movimento, che rileva qualsiasi movimento sospetto e invia notifiche in tempo reale, due sensori per finestre o porte, che segnalano immediatamente tentativi di apertura indesiderati e la gestione tramite app, per controllare tutto direttamente dal telefono.