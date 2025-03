Ilgiorno.it - Carriera senza barriere: "Mai avuto problemi. E alle colleghe dico: crediamo di più in noi"

Luisa Quarta, 48 anni, laurea in Economia, direttrice marketing e coordinatrice regionale donne Manageritalia. Ha incontrato ostacoli nel suo percorso? "No. È stato un cammino appagante. Hoottimi sponsor, uomini che mi hanno aiutato. L’ad dell’azienda per cui ho lavorato per 20 anni è stato il mio primo supporter. Mi ha insegnato a guardare anche altrove". Lei è mamma. Com’è andata? "Mio figlio ha sei anni. Ho rimandato fino all’ultimo, credendo che la maternità sarebbe stata un ostacolo. La paura è una proiezione che nasce da un pregiudizio radicato, frutto di quel che si è sempre sentito dire, cioè che essere incinta per una donna inè un problema. Nonostante mia madre abbia sempre lavorato e da mio padre imprenditore abbia ereditato un forte senso di responsabilità, il preconcetto ha pesato su di me.