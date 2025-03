Lanazione.it - Carnevaletto, tutti i premi. Vince ’Pace sommersa’

ORBETELLOCon la sfilata finale in notturna di sabato sera, fra suoni, luci multicolori ed effetti speciali si è concluso il Carnevale di Orbetello. "Una grande folla - commentano il sindaco Andrea Casamenti e il presidente del Comitato organizzatore Giorgio Stefanizzi - ha riempito Piazza dell’Orologio dove dopo le 22 ci sono state leazioni dell’atteso ’Carrissimo 2025’, la consegna degli attestati acoloro che hanno supportato questa edizione del ’da tre soldi’. Il successo di questa edizione è stato molto grande. Ecco: Carrissimo 2025 ad Albinia cone reginetta Sara Corti. Secondo carro: Gruppo Carristi Neghelli con ’Gli insetti.la farina che n’aspetti’ e reginetta Martina Massa. Terzo: Fonteblanda con ’Un libro per sognare’ e reginetta Sara Gagliardi; quarto Stazione con ’L’Europa dei balocchi’ e reginetta Melissa Sabatini; quinto Orbetello Centro con ’Bell’Italia un Paese alla deriva’ reginetta Greta Gianni e sesto Neghelli in armonia, con ’Neghelli’s future apocalypse japanes tales’ e reginetta Lucia Alocci.