Carne vegetale, crollo in Borsa e smobilitazione: cosa sta succedendo

Il green deal dimostra i suoi limiti (enormi) anche a tavola. Dopo l'ubriacatura per le alternative vegetali allavera, alimentate dalle potenti lobby che puntavano a influenzare le decisioni della Commissione europea, il mercato sta facendo giustizia. Al punto che per la maggior parte dei produttori del settore si profila un disastro annunciato ma irrevocabile. Non a caso due colossi dell'alimentare, Unilever e Nestlé stanno cercando di disimpegnarsi da un business in perdita. La multinazionale britannica ha messo in vendita il marchio The Vegetarian Butcher, acquisito nel 2018, mentre il colosso svizzero si libererebbe volentieri di Garden Gourmet. Stando alle indiscrezioni rimbalzate sui media specializzati negli ultimi mesi, «la controllata Unilever genera appena 50 milioni di euro di ricavi annuali e chiude regolarmente i bilanci in perdita», mentre la gemella controllata da Unilever andrebbe ancora peggio».