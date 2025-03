Gqitalia.it - Carlos Diaz Gandia, il coreografo di Gaia, è molto di più di un personaggio virale e influenza come balliamo da un po'

IlCarlozsi è rivelato, assieme a Lucio Corsi e la collana di Tony Effe, uno dei personaggi più social del post Sanremo. Tutto è iniziato con un girato dal backstage del videoclip di Chiamo io Chiami tu di, in cui scandisce il tempo della coreografia in maniera inusuale pronunciando una serie di versi onomatopeici e da quel momento ha smesso di essere solo un addetto ai lavori che dirige lo show da dietro le quinte. I suoi “tiki tà/shom, kà, kà” da qualche settimana lo hanno fatto diventare, a tutti gli effetti, unamatissimo dai social quanto dal pubblico, al punto da approdare in tv, da Fabio Fazio, dove si è esibito, proprio insieme aricreando la clip che ha reso famosa ovunque la sua coreografia. Il conduttore gli ha anche proposto di partecipare con maggiore frequenza alla trasmissione per insegnare ai suoi ospiti fissi a muoversi con maggiore grazia a ritmo di musica.