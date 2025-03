Carlos Diaz Gaia dal balletto virale con Gaia a Che tempo che fa i successi finora sconosciuti | chi è il coreografo spagnolo – I video

Leggi su Open.online

Gandia è stato ospite di Cheche fa sul Nove nella puntata di domenica 9 marzo. Ilsi è esibito consulle note del brano portato a Sanremo «Chiamo io chiami tu». È stata così l’occasione attesissima da Fabio Fazio per riproporre la scena diventatasu TikTok della coreografia preparata prima del Festival dale la cantante. E chissà che la sua presenza non diventi sempre più frequente nella trasmissione di Fazio, visto che il conduttore gli ha anche lanciato una proposta per il futuro.Chi èGandiaGandia è undi fama internazionale. Nato a Valencia nel 1995, ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale mondiale per poi incrociare la strada di Mahmood. ÈGandia infatti l’autore della coreografia di «Tuta Gold», «Clan» e «Ra ta ta», già popolarissime sui social.