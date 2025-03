Oasport.it - Carlos Alcaraz sfida Jannik Sinner: “Se faccio le cose giuste, il n.1 arriverà di conseguenza”

ha iniziato bene il proprio percorso nel Masters1000 di Indian Wells. Lo spagnolo (n.3 del mondo) ha sconfitto piuttosto agevolmente il francese Quentin Halys nel secondo turno e nella nottata italiana affronterà il canadese Denis Shapovalov in un confronto tra due giocatori che concedono anche tanto allo spettacolo.Carlitos va a caccia della terza affermazione consecutiva in questo torneo, volendo mandare un chiaro segnale a tutti, ivi compresoche non ha potuto prendere parte al 1000 per la sospensione di tre mesi legata alla vicenda “Clostebol”. Assente quindi il n.1 ATP,vuol ribadire il concetto che sia lui il vero candidato ad attaccare il primato dell’azzurro.“È una cosa che ho in mente, ma non mi ci concentro molto. Perché in ogni torneo mi concentro solo su me stesso, su come giocare un buon tennis ed essere migliore.