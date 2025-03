Biccy.it - Carlo Raito parla dopo C’è Posta: “Non ho detto la verità in tv”

Leggi su Biccy.it

Nell’ultima puntata di C’èPer Te Serena ha mandato un invito al suo ex fidanzatoe a sua madre Maria Rosaria. La donna ha rivelato cheaver convissuto con il 40enne e con la suocera, è stata cacciata da luiun litigio avvenuto la scorsa estate. Da quel momento però i due hanno continuato a vedersi di nascosto, anche in un b&b: “Ci frequentiamo in segreto, lui mi dice che mi ama, che pensa solo a me, ma che non possiamo mostrarci in pubblico perché sua madre lo butterebbe fuori di casa e smetterebbe dirgli. Mi ha ancheche io alla madre non sono mai piaciuta perché sono divorziata e ho due figli“.L’uomo a C’èPer Te ha negato quasi tutto, ma Maria De Filippi ha letto alcuni messaggi che le ha fornito Serena e che avvalorerebbero la versione della donna.