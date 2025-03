Anteprima24.it - Carceri, Gratteri: “Mancano strutture adeguate e personale”

Tempo di lettura: 2 minuti“La crisi del sistema carcerario si aggrava di anno in anno. Attualmentecirca 16.000 agenti di polizia penitenziaria, il che rende impossibile garantire un adeguato trattamento rieducativo. Spesso lesi riducono a semplici contenitori di detenuti, senza ilnecessario per l’educazione e il reinserimento sociale”.Così Il procuratore capo di Napoli Nicola, ospite dell’Istituto Luigi Amabile di Avellino per una lezione sulla legalità e sull’impegno civile nel contrasto alla criminalità organizzata.Proprio nel giorno in cui al carcere di Avellino sono arrivate 11 misure cautelari per il tentato omicidio di un detenuto (LEGGI QUI), Il Procuratore antimafia ha avvertito: “Quando, per carenza di uomini e mezzi, si lasciano aperte le celle dell’alta sicurezza, insieme a quelle destinate ai detenuti comuni e a quelli in regime di media sicurezza, di fatto lefiniscono sotto il controllo dei mafiosi.