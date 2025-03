Carburanti calano i prezzi della benzina | self sotto 18 euro al litro

Lapresse.it - Carburanti, calano i prezzi della benzina: self sotto 1,8 euro al litro

Prosegue il calo deisulla rete, con la media nazionaleinservice che si porta1,8alper la prima volta dal 10 gennaio, in calo anche la media nazionale del diesela 1,7al, secondo una elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 del 9 marzo.In particolare, il prezzo medio nazionale praticatoin modalitàè 1,798(1,807 la rilevazione del 6 marzo), mentre il prezzo medio del dieselè 1,703(rispetto a 1,714). Quanto al servito, per lail prezzo medio praticato è 1,940(1,950 il valore del 6 marzo), per il diesel 1,846. Infine, imedi praticati per il Gpl sono tra 0,747 e 0,762(no logo 0,734), per il metano auto vanno da 1,518 a 1,590/kg (no logo 1,531).