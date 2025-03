Carabinieri venite Cosa ho fatto a mamma La telefonata choc della figlia poi la terribile scoperta

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un dramma familiare ha sconvolto la tranquilla cittadina di San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo. Giuseppina Martin, 66 anni, ha chiamato i numeri di emergenza per confessare un crimine agghiacciante: l’omicidiomadre, Mirella Del Puglia, 92 anni. “, ho ucciso mia”, avrebbe detto agli operatori, in lacrime e sotto.La tragedia si è consumata nelle prime ore del mattino di domenica 9 marzo, nel quartiere Bani. La chiamata di emergenza ha allertato immediatamente le forze dell’ordine e i sanitari, che si sono precipitati nell’abitazione. Purtroppo, per l’anziana non c’era più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Giuseppina Martin, fermata dalle autorità, ha mostrato segni di malessere poco dopo l’arresto ed è stata trasferita in ospedale prima di essere sottoposta a un lungo interrogatorio.