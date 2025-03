Juventusnews24.com - Capuano sentenzia: «Gasperini umilia Thiago Motta. Fine della corsa per la Juventus, vi dico la mia»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24ha parlato di-Atalanta, analizzando il 4-0 dei bergamaschi allo Stadium. Le sue dichiarazioni““. Giovanni, sui propri canali social e su Panorama.it, ha commentato così Juve–Atalanta di ieri sera.– «Lascudettoè durata solo sei giorni e non è stata nemmeno un granché. A chiuderla definitivamente, oltre ogni ragionevole dubbio, è stata l’Atalanta dominante, che è passata come un rullo compressore allo Stadium. . Non c’è stata partita».Leggi sunews24.com