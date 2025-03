Liberoquotidiano.it - Capello umiliato, "sei un figlio di put***a". Insulti nello spogliatoio: un retroscena clamoroso

A Madrid Fabionon è semplicemente l'ex allenatore del Real, ma è per tutti Don Fabio. Più di un mister capace di vincere per due volte consecutive la Liga con i Blancos, in due decenni consecutivi, spezzando il dominio del Barcellona. Il tecnico friulano è un "dominatore", l'uomo in grado di dettare leggepiù infuocato del calcio mondiale, pieno zeppo di primedonne. Eppure, anche l'uomo di Pieris ha visto le streghe in Spagna. In particolare, la prima stagione, quella 1996/97, non fu facile per lui, che proveniva dall'incredibile ciclo vincente al Milan. Il Real era in una fase di transizione, con la generazione d'oro degli anni Ottanta al tramonto e quella successiva non ancora affermatasi del tutto. Di quest'ultima faceva parte uno dei nuovi "senatori", l il totem della Nazionale spagnola Fernando Hierro.