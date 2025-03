Calciomercato.it - Caos Juventus: Motta non è l’unico colpevole

La decisione sul futuro del club bianconero: nel mirino finisco il tecnico e il dirigente ex Napoli: ecco cosa sta accadendoE’ il momento delle critiche e della contestazione in casa. Il pesantissimo ko di domenica sera, contro l’Atalanta, ha fatto sprofondare i bianconeri, nuovamente, in un incubo. E dire che alla vigilia si sognava lo Scudetto, con la vetta della classifica, lì a soli sei punti.non è(LaPresse) – Calciomercato.itOra, invece, ladeve fare i conti con la realtà. Una realtà amara, che vede una squadra fuori da tutto al 10 marzo. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate le eliminazione in Champions League e in Coppa Italia, per mano di avversari decisamente alla portata come Psv ed Empoli. I problemi sono ovviamente tanti, con diversi calciatori, strapagati durante il calciomercato estivo, che non stanno fornendo per nulla le prestazioni sperate.