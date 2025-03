Juventusnews24.com - Canzi in zona mista: «Piano nel primo tempo, poi siamo tornati Juve. Mi arrabbio con Cantore perché…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro Munnoin: «nel, poi. Miconperché.». Le parole del tecnico dellantus Women(inviato al Puma House of Football di Milano) – Max, tecnico dellantus Women, ha parlato inal termine del pareggio maturato col Milan nella seconda giornata di poule scudetto di Serie A femminile.PRESTAZIONE – «Non mi è piaciuto ilandati. Nonstati lantus che sappiamo e dobbiamo essere. Nel secondoè cambiato l’atteggiamento dopoché ciguardati negli occhi in spogliatoio e cidetti che non eravamo noi, le ragazze erano d’accordo. Mi porto a casa il risultato che va bene anche se sarebbe stato bello portare a casa due punti in più. Eravamo lì. Non dico che il gol sia stato casuale.