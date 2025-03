Tg24.sky.it - Cani e bambini, pediatri e veterinari chiedono il patentino. Le norme per la convivenza

Il susseguirsi di aggressionine ai danni di minori, spesso in tenerissima età, sollecita l’intervento della Società italiana dia, Sip, e dell’Associazione nazionale mediciitaliani, Anmvi. Le cronache riferiscono, frequentemente e non solo in tempi recenti, di fatti avvenuti in contesti domestici privati-familiari, quasi sempre caratterizzati dalla presenza didi grossa taglia lasciati incustoditi o sfuggiti al controllo dei proprietari-genitori.