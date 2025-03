Ilrestodelcarlino.it - Cane antidroga fiuta 190 chili di marijuana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Civitanova, 10 marzo 2025 - Maxi operazione della Guardia di finanza: grazie anche al fiuto di Edir, sono stati sequestrati circa 190 chilogrammi di, nascosti in diversi colli. Si trovavano nell’hub di una società di spedizione. Denunciato a piede libero il destinatario. Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli riguardanti l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Compagnia di Civitanova, con l’ausilio dell’unità cinofila, continuano a monitorare i magazzini dei corrieri espressi nella provincia maceratese. Effettuano inoltre i controlli esterni dei colli presenti al fine di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti. Le verifiche negli ultimi tempi sono state rafforzate a seguito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica.