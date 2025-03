Ildifforme.it - Canada, Mark Carney è il successore di Trudeau: al centro della sua agenda il contrasto alle politiche di Trump

Leggi su Ildifforme.it

Ex governatoreBanca delBank of England,hasue spun curriculum concentrato sull'economia e la finanza. Gli stessi fattori su cui vuole insistere come leader del suo Paese, al fine di evitare la recessione e rispondere a tono agli attacchi del presidente UsaL'articoloè ildi: alsuaildiproviene da Il Difforme.