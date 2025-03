Tpi.it - Canada: il Partito Liberale sceglie l’ex governatore della Banca centrale Mark Carney per sostituire il premier Justin Trudeau. Ecco chi è l’anti-Trump

è stato eletto nuovo leader deldel, che ha sceltodi Ottawa e dell’Inghilterra come nuovoal posto diper guidare il movimento alle prossime elezioni federali previste entro ottobre. Malgrado la nomina diperòresterà in carica come primo ministro delper un periodo di transizione ancora da definire, in attesa dell’insediamento del suo successore. Anche la data delle elezioni resta tuttora incerta.Il cammino delbanchieree consigliere economico dell’attualedurante la pandemia di Covid-19 si annuncia subito in salita, soprattutto a causa dei sempre più tesi rapporti tra ile gli Stati Uniti di Donald, che ha più volte annunciato l’intenzione di rendere il Paese vicino il 51esimo stato degli Usa, rivolgendosi acon l’appellativo di “” invece di primo ministro di una nazione straniera.