Ilcampoonline.it - Campogalliano, storie di violenza di genere in biblioteca Berselli con la presentazione del libro “Adesso sono io”

La storia di Carlotta, di Emma, di Francesca e di tante altre donne che hanno conosciuto la, declinata in varie forme. Giovedì 13 marzo alle 20.30 laEdmondoospiterà l’incontro con le autrici Simonetta Pavesi, Elisa Paltrinieri e Franca Gualtieri, che, in dialogo con Giulia Domati, presenteranno il loroio”.Focus dell’incontro sarà il tema, tanto odioso quanto purtroppo attuale, delladi, a partire dalle pagine di questo volume che raccoglie una selezione di racconti sull’argomento, pagine di vita, di dolore, ma anche di concreta speranza.L’iniziativa, organizzata dal Centro AntiVivere Donna Aps in collaborazione con lae l’Amministrazione comunale di, nell’ambito della Giornata della donna, è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.