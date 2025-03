Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 29ª giornata classifica e risultati. Un punto al derby!

L'Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Milan nel terzo derby stagionale. Il gol di Thomas Berenbruch non è bastato per la vittoria. Di seguito tutti i risultati e la classifica del Campionato Primavera 1.

RISULTATI 29ª GIORNATA PRIMAVERA 1

Torino-Sassuolo 0-1
Fiorentina-Juventus 2-4
Lecce-Hellas Verona 1-0
Cagliari-Roma 2-1
Milan-Inter 1-1
Cremonese-Empoli 2-2
Lazio-Monza 1-2
Bologna-Sampdoria 2-0
Cesena-Udinese 3-1
Genoa-Atalanta 0-2

CLASSIFICA PRIMAVERA 1

Roma 61
Inter 59
Sassuolo 57
Fiorentina 56
Juventus 49
Milan 48
Lazio 44
Genoa 44
Hellas Verona 43
Monza 40
Lecce 40
Cagliari 40
Torino 36
Cremonese 36
Cesena 34
Atalanta 33
Bologna 29
Empoli 26
Sampdoria 18
Udinese 13

PROSSIMO TURNO TRENTESIMA GIORNATA

Udinese-Torino sabato 15 marzo ore 11
Hellas Verona-Lazio sabato 15 marzo ore 13
Monza-Cesena sabato 15 marzo ore 13
Empoli-Fiorentina sabato 15 marzo ore 15
Sampdoria-Cremonese sabato 15 marzo ore 15
Atalanta-Lecce domenica 16 marzo ore 11
Roma-Milan domenica 16 marzo ore 11
Juventus-Genoa domenica 16 marzo ore 13
Inter-Cagliari domenica 16 marzo ore 15
Sassuolo-Bologna domenica 16 marzo ore 15