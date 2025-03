Teleclubitalia.it - Campania, da stasera scatta allerta meteo: previsti temporali su tutto il litorale

Leggi su Teleclubitalia.it

Torna il maltempo in. La Protezione Civile della Regione, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato unaperdi livello Giallo, che entrerà in vigore alle 20 di, lunedì 10 marzo, per cessare alle 12 di domani, martedì 11 marzo., da.L'articolo, dasuilTeleclubitalia.