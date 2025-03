Gamberorosso.it - Cammarata: "È stato un anno difficile. Ecco perché lascio l'Osteria Tre Gobbi"

Leggi su Gamberorosso.it

“E dall’Treè tutto. È stata una bella sfida!”. Un post all’improvviso, su Instagram, pone fine all’avventura dello chef Filippo, 42 anni il prossimo giugno, in quello che si autodefinisce “il più antico ristorante di Bergamo”. Un mix di motivazioni personali e lavorative dietro questa scelta, che Filippo ha raccontato nel messaggio social, ma di cui abbiamo chiesto a lui stesso qualcosa in più., che cosa è successo?“Diciamo che èunparticolarmente”.Il post su Instagram di FilippoNel post lo scrive: la morte di sua madre e del suo migliore amico.“Già, due traumi improvvisi. Mia madre non stava male, ma ha avuto un infarto. Il mio unico vero amico ha avuto un incidente in moto”.Ha lasciato per questo?“Sinceramente ci sono stati anche problemi abbastanza delicati con il mio socio.