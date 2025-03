Iltempo.it - Cambio di residenza: tutte le risposte ai dubbi di chi deve farlo

Stai per cambiare casa e trasferirti e ti chiedi come funziona ildi? Nessun problema! Ecco una guida pratica per capire tutto ciò che serve sapere, dalle procedure ai documenti necessari.e domicilio: qual è la differenza? Prima di tutto, è importante chiarire cosa si intende per "". Secondo l'articolo 43 del Codice Civile, laè il luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale e stabile. Da non confondere con il domicilio, che invece è il luogo scelto per svolgere attività lavorative o per altri interessi. Per esempio, se vivi stabilmente a Bologna ma lavori a Genova, puoi mantenere laa Bologna e dichiarare il domicilio a Genova. Come funziona ildi? Ogni cittadino ha il diritto di scegliere dove fissare la propriae modificarla quando cambia abitazione.