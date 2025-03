Game-experience.it - Call of Duty: Warzone, Activision conferma il ritorno di Verdansk con un trailer con la data di lancio

La storica mappa, che ha segnato l'inizio dell'era battle royale per la serie, sarà disponibile a partire dal 3 aprile 2025, in concomitanza con ildella Stagione 3. L'annuncio è stato accompagnato da un teaserche ha già scatenato l'entusiasmo dei fan.Come suggerito nei giorni scorsi dal publisher americano, ildinon è casuale: si tratta di una celebrazione per il 5° anniversario di, un gioco che dal 2020 ha attirato oltre 125 milioni di giocatori. Il titolo ha cambiato profondamente il franchise diof, diventando una componente essenziale delle uscite annuali. Tuttavia, l'ultimo anno è stato complicato per, con una community sempre più critica a causa dei problemi di cheating e della scarsità di contenuti.