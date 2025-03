Oasport.it - Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 10 al 16 marzo. Programma, tv, streaming

Dopo la conclusione dei Mondiali di sci nordico a Trondheim, da lunedì 10 a domenica 16ci aspetta un’altra settimana di fuoco per le discipline olimpichecon una pioggia di eventi e tanticoinvolti. Fari puntati in casa Italia sullo sci alpino, con Federica Brignone che può chiudere i conti per la classifica generale di Coppa del Mondo proprio sulle nevi di casa a La Thuile in un weekend dedicato alla velocità.Innei prossimi giorni anchedei circuiti di Coppa del Mondo di biathlon, combinata nordica, freestyle, salto con gli sci, sci alpinismo, sci di fondo e snowboard. Spazio inoltre agli ultimi eventi dei Mondiali di bob a Lake Placid, mentre per quanto riguarda il ghiaccio si terranno le rassegne iridate di short track (a Pechino) e speed skating (a Hamar).