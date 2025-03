Oasport.it - Calendario Mondiali speed skating 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 13 al 16 marzo, sull’anello di ghiaccio di Hamar (Norvegia), assisteremo all’edizionedeidisulle singole distanze. Unricco di prove impegnative da affrontare in cui gli atleti al via dovranno essere abili nel gestire il susseguirsi delle prove e massimizzare la loro prestazione.L’Italia si presenta con ambizioni a questo appuntamento, reduce da una stagione di Coppa del Mondo in cui è stato realizzato il record di podi (18) e in cui gli azzurri hanno dimostrato una grandissima costanza di rendimento. I protagonisti attesi sono in particolare Davide Ghiotto e Francesca Lollobrigida.Il veneto, al di là della giornata negativa nell’ultima tappa del massimo circuito a Heerenveen (Paesi Bassi), è uno dei punti di forza della Nazionale, visto il suo essere recordman nei 10000 metri e ottimo interprete dei 5000 metri.