Calendario Mondiali short track 2025: programma, orari, tv, streaming

Dal 14 al 16 marzo andranno in scena idi. Sull’anello di ghiaccio di Pechino (Cina)si terrà un’edizione della rassegna iridata ricca di interesse e in casa Italia si vorrà comprendere il proprio livello dopo aver incantato nel World Tour, in particolare nella tappa preolimpica di Milano.Grandi aspettative per i nostri portacolori, nella consapevolezza che il livello sarà molto alto. Occhi puntati su Pietro Sighel e Arianna Fontana, leader del settore maschile e femminile e desiderosi di dare un grande contributo alla causa. Un gruppo coeso in cui anche altri pattinatori hanno fatto parlare di loro per qualità e talento.Formazione profonda che ben ha saputo esprimersi in staffetta. In particolare, le donne hanno concluso in vetta alla classifica di specialità, con gli stessi punti del Canada, a certificare la bontà del movimento tricolore, motivatissimo in vista di quel che sarà a Milano Cortina 2026.