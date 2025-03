Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo sci alpino, orari La Thuile e Hafjell: programma 11-16 marzo, tv, streaming

Ladel2024-2025 di scitra martedì 11 e domenica 16farà tappa per gli uomini ad(Norvegia) con due prove tecniche, mentre per le donne l’appuntamento sarà a La(Italia) con tre gare veloci, precedute da due giorni di prove cronometrate.La tappa femminile di La, in Italia, si aprirà con due prove cronometrate, previste martedì 11 e mercoledì 12, mentre giovedì 13 ci sarà spazio per la discesa, infine la chiusura delarriverà venerdì 14 e sabato 15con due superG.La tappa maschile di, in Norvegia, prevede due specialità tecniche, quindi ilsi concentrerà nel fine settimana: sabato 15 spazio allo slalom gigante, mentre domenica 16si disputerà lo slalom speciale.Guarda ladeldi scisu DAZN.