Calciomercato super colpo Juve | restroscena allo Stadium

Lantus è pronta a pescare ancora in casa Atalanta. La sconfitta di ieri dei bianconeri ha posto probabilmente la parole “fine” sui sogni di gloria di Thiago Motta ma potrebbe aver aperto ad interessanti scenari di mercato.ntus-Atalanta,di mercato (Photo by Spada/LaPresse)ntus: ancora una acquisto dall’AtalantaDopo aver strappato in estate Teun Koopmeiners all’Atalanta, i bianconeri in estate potrebbero rinforzare ancora l’organico con undai nerazzurri. Sono diversi, infatti, i calciatori agli ordini di Gasperini che piacciono molto al dt dellaCristiano Giuntoli.In difesa non è segreto l’interesse dei bianconeri per Scalvini, ai box per infortunio, ma anche per il portiere Marco Carnesecchi. In mezzo al campo i bianconeri seguono con attenzione Ederson, già corteggiato ai tempi della Salernitana prima del passaggio a Bergamo per circa 20 milioni di euro.