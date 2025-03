Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il sogno di Max Allegri è Milinkovic-Savic e il ritorno di…

Ilnella prossima sessione dipotrebbe riportare in rossonero Max, ilma anche.Iltornato dalla trasferta leccese si sta preparando ad affrontare il Como ao, il tecnico dei rossoneri Sergio Conceiçao dovrà provare a far rientrare i “casi” Theo Hernandez e Rafael Leao, cosa che non è stata possibile con Paulo Fonseca. Ma anche il nuovo allenatore ha riscontrato le stesse problematiche del suo predecessore.Il Diavolo inizia a muoversi strategicamente per il mercato estivo, aleggia sempre il nome di Sandro Tonali rimpianto dei tifosi e anche dei compagni di squadra. La sua cessione al Newcastle per 70 milioni di euro avrà fatto felice Gerry Cardinale ma non di certo le prestazione della linea mediana rossonera. Motivo per cui in estate si proverà a capire i margini di un possibile, ma quello dell’italiano non è l’unico grande nome per il centrocampo.