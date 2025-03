Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Fabio Paratici e Max Allegri per la rinascita

Ilnella prossima sessione dipotrebbe affidarsi al duo composto dae Massimiliano, la trattativa.Ildopo la trasferta di Lecce si prepara per ospitare il Como a San Siro, Sergio Conceiçao deve trovare la quadra della sua formazione e gli ultimi mesi di stagione serviranno a provare a centrare l’obiettivo quarto posto. Le cose si sono complicate molto in classifica, ma i rossoneri non possono accontentarsi dell’Europa League per gli investimenti fatti.L’annata del Diavolo è stata contraddistinta dalla mancanza id equilibrio nei momenti cruciali della stagione, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana. In tre giorni i rossoneri hanno eliminato la Juventus e battuto l’Inter pe il titolo. Ma per il resto tra Serie A e Champions League quando serviva la vittoria i lombardi hanno sempre lasciato a desiderare.