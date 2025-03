Dailymilan.it - Calciomercato Milan, da Lorenzo Lucca a Nikola Krstovi?: ecco le richieste di Massimiliano Allegri per l’attacco

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sessione estiva di, per ilavanzano le candidature di?, perIlpotrebbe ripartire da. Può essere lui il tecnico del nuovo corso dei rossoneri dopo l’addio di Sergio Conceicao, che al termine della stagione non sarà confermato sulla panchina delè il candidato numero uno per il, soprattutto in caso di arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo.Iniziano già i primi nomi per quanto riguarda le possibilidiin vista delestivo. Persicura la conferma di Santiago Gimenez, il suo vice o la sua spalla può essere uno tradell’Udinese o? del Lecce, autore di una doppietta proprio contro i rossoneri.