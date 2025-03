Calciomercato Inter Nico Paz dice sì! Ma ci sono due ostacoli

Leggi su Ilnerazzurro.it

La dirigenza nerazzurra continua a muoversi per costruire una nuova, con innesti di prospettiva e giovani talenti del panorama attuale. Il primo nome della lista è quella diPaz del Como: il giocatore avrebbe dato già il sì per vestire il nerazzurro. Ma i Campioni d’Italia devono affrontare duePaz: tra Como e Real MadridChe l’fosseessata al gioiello argentino dei Lariani di Cesc Fabregas non è una novità: il mister Simone Inzaghi ha già dato la sua preferenza per il centrocampista. Ma per arrivare aPaz, i nerazzurri devono trovare la soluzione per superare due.Un passo in avanti è arrivato in questi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,Paz ha detto sì all’. Disponibilità del giocatore classe 2004 che è arrivata anche al lavoro del vice-presidente Javier Zanetti, forte della sua amicizia con il padre Pablo Paz.