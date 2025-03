Internews24.com - Calciomercato Inter: incassato il sì di Nico Paz. Doppia strategia per arrivare al diamante del Como

di Redazioneil sì diPaz.peraldelche convince i nerazzurri a tutti i livelliLa disponibilità del giocatore c’è,Paz vorrebbe giocare nell’, ma adesso tocca altrovare la mossa giusta per superare gli ostacoli. Il ventenne argentino è uno dei talenti più cristallini messi in vetrina dal nostro campionato, c’è ancora un bel po’ di strada da percorrere per portarlo a Milano, anche se la società di Viale della Liberazione parte quantomeno da una buona posizione. Da un lato c’è il già citato assenso del direttoessato, dall’altro c’è il proficuo lavoro portato avanti dal vicepresidente, Javier Zanetti, che vanta un’amicizia di lungo corso con il padre del giocatore, Pablo Paz, con il quale ha dato vita a un assiduo corteggiamento per smuovere le preferenze e intavolare l’inizio della trattativa.