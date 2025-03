Serieanews.com - Calciomercato Inter, ha detto sì al trasferimento: il retroscena con Zanetti e la prima offerta

Leggi su Serieanews.com

Ildell’si starebbe accendendo dopo il sì del futuro campione al: decisivo Javiernella trattativa, hasì al: ilcone laNonostante un campionato apertissimo e una lotta su tre fronti diversi, l’ha già iniziato a muovere i primi passi per ildel prossimo anno. I nerazzurri vogliono rinforzarsi, così da poter tornare a dominare in Serie A. Ma, soprattutto, risultare ancora più pericolosi anche in Champions League.Il sogno di vincere il trofeo europeo più prestigioso tra tutti è grande, specie dopo la finale giocata due anni fa. L’ultimo trionfoista risale, ovviamente, al 2010 e resta anche l’ultimo successo di un’italiana nella competizione. Per riuscire in tutto questo, bisognerà muoversi nella maniera più corretta sul mercato.