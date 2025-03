Oasport.it - Calcio femminile, il Como sul velluto contro il Sassuolo nel posticipo di Serie A

Termina con il successo della seconda giornata valida per la Poule salvezza dellaA 2024-2025 di. La compagine lombarda ha infatti superato con un sonoro 3-0 il, salendo così a solo un punto dal quinto posto, attualmente occupato dalla Lazio.Match assolutamente senza storie quello condotto dalle padrone di casa, passate in vantaggio già dal 21’ grazie ad un colpo di testa di Karlernas timbrato da centro area per poi raddoppiare a due minuti dal duplice fischio grazie ad un tiro di sinistro realizzato da Kramzar, egregiamente assistita da Alex Kerr.Le ragazze di Stefano Sottili amministrano il gioco e, al momento giusto, firmano il tris con un’altra incornata, stavolta ad opera di Estal che indirizza la sfera nell’angolino basso dopo un corner battuto da Kramzar.