Sport.quotidiano.net - Calcio femminile. Accademia, sette reti al Ravenna

L’Spal conquista una vittoria fondamentale contro ilWomen, 7-0 sul prato del Mazza, proseguendo con determinazione il cammino che potrebbe portare la squadra ferrarese verso la storica promozione in Serie B. Al termine dell’incontro, durante la conferenza stampa post-partita, mister Leonardo Rossi ha espresso grande soddisfazione per la prestazione delle sue ragazze: "Ero preoccupato per l’emozione che avrebbe potuto giocare brutti scherzi alle mie ragazze, che invece mi hanno stupito ancora una volta. Hanno vinto contro una squadra che, seppur ultima in classifica, veniva da due buonissime partite". Le protagoniste in campo, Simona Sabia e Serena Racioppo, hanno condiviso le loro emozioni dopo il triplice fischio. "Siamo molto felici per la vittoria, portare a casa 3 punti non è mai facile – dicono – È stata una giornata da ricordare per le emozioni: giocare allo stadio davanti alla propria famiglia è stato bellissimo.