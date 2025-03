Oasport.it - Calcio: Atalanta a valanga sulla Juventus, il Napoli resta secondo

Terminata la domenica della 28a giornata di Serie A 2024-2025. Se ilsi tiene nella lotta scudetto, l’ne esclude in maniera sostanzialmente definitiva la, mentre Bologna e Romano in corsa sul fronte Europa.VERONA-BOLOGNA 1-2Vittoria importante per le ambizioni europee del Bologna, il Veronain zona calda. Di cose non ne succedono poi tante per davvero nella prima mezz’ora, il primo vero affondo arriva intorno alla mezz’ora: Montipò rischia grosso in uscita, poi il Verona chiede vanamente un rigore (non donato dal VAR) per contatto Bradaric-Beukema in area. Al 31? Sarr colpisce l’esterno della rete. E, al 40?, Odgaard porta in vantaggio il Bologna dopo aver ricevuto una gran palla da Calabria. Al 43? Orsolini scivola proprio mentre è vicino a realizzare lo 0-2.