Anteprima24.it - Calcio a 5, Salernitana Femminile: termina 2-2 la gara contro il Canicattì

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiQuindicesima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in casail2-2, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, la sfidail quintetto siculo. Il pareggio vede le granata salire a 29 punti, con il quintetto di capitan Lisanti e compagne ora terzo in classifica. La sfida del sedicesimo turno del gruppo D di Serie B, il settimo del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali Strisciante, Giugliano, Ambrosino e Lisanti come elementi di movimento.1970-: laIn avvio per ila provarci è Brusca mentre per lasono Giugliano, Ambrosino e Strisciante a cercare i pali siculi.Al 5? Ambrosino si conquista un rigore che però Lisanti non trasforma, complice l’opposizione del portiere ospite Nobile.